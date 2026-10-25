Le but gag de Mbappé pour lancer parfaitement le Real Madrid dans le Clàsico

Ce dimanche, la dixième journée de Liga nous livrait un sacré choc avec le fameux Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Une rencontre où les Merengues ont réussi à prendre l’avantage juste avant la pause. Kylian Mbappé a inscrit son dixième but de la saison en championnat.

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Lancé sur la gauche, Marc Cucurella a glissé une bonne passe dans la course de Yan Diomande. L’Ivoirien a débordé dans son couloir avant de centrer devant le but catalan. Gerard Martin a tenté de dégager le ballon qui a rebondi sur … Kylian Mbappé avant de terminer au fond des filets.