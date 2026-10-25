Menu Rechercher
Commenter 17
Liga

Le but gag de Mbappé pour lancer parfaitement le Real Madrid dans le Clàsico

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Barcelone 1-2 Real Madrid

Ce dimanche, la dixième journée de Liga nous livrait un sacré choc avec le fameux Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Une rencontre où les Merengues ont réussi à prendre l’avantage juste avant la pause. Kylian Mbappé a inscrit son dixième but de la saison en championnat.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Lancé sur la gauche, Marc Cucurella a glissé une bonne passe dans la course de Yan Diomande. L’Ivoirien a débordé dans son couloir avant de centrer devant le but catalan. Gerard Martin a tenté de dégager le ballon qui a rebondi sur … Kylian Mbappé avant de terminer au fond des filets.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier