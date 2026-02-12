PSG : le prix de la pépite Gilberto Mora va être colossal

C’est une des grosses pépites du continent américain, qu’on va pouvoir observer au Mondial 2026 notamment. Il n’a que 17 ans, mais Gilberto Mora fait déjà partie des sensations du moment outre-Atlantique, et forcément, le milieu offensif de Tijuana est attendu en Europe dans un avenir relativement proche. Annoncé du côté du PSG, du Real Madrid et des cadors anglais, il va cependant coûter très cher.

Rafaela Pimenta, associée du défunt Mino Raiola, a ainsi annoncé la couleur pour son client. « Je vais le vendre très cher. Je vais m’efforcer pour qu’il parte pour très cher. S’il est vendu à prix fort, il sera respecté. Pourquoi un joueur qui joue au Brésil peut coûter 80 millions mais s’il est au Mexique que 8 millions ? Le championnat brésilien est-il si supérieur au mexicain ? Non. Les Européens veulent faire croire aux Mexicains qu’ils ne peuvent pas coûter autant. Et ça m’énerve », a-t-elle assuré. Le message est passé.