Menu Rechercher
Commenter 20
Liga MX

PSG : le prix de la pépite Gilberto Mora va être colossal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gilberto Mora @Maxppp

C’est une des grosses pépites du continent américain, qu’on va pouvoir observer au Mondial 2026 notamment. Il n’a que 17 ans, mais Gilberto Mora fait déjà partie des sensations du moment outre-Atlantique, et forcément, le milieu offensif de Tijuana est attendu en Europe dans un avenir relativement proche. Annoncé du côté du PSG, du Real Madrid et des cadors anglais, il va cependant coûter très cher.

La suite après cette publicité

Rafaela Pimenta, associée du défunt Mino Raiola, a ainsi annoncé la couleur pour son client. « Je vais le vendre très cher. Je vais m’efforcer pour qu’il parte pour très cher. S’il est vendu à prix fort, il sera respecté. Pourquoi un joueur qui joue au Brésil peut coûter 80 millions mais s’il est au Mexique que 8 millions ? Le championnat brésilien est-il si supérieur au mexicain ? Non. Les Européens veulent faire croire aux Mexicains qu’ils ne peuvent pas coûter autant. Et ça m’énerve », a-t-elle assuré. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga MX
Tijuana
PSG
Gilberto Mora

En savoir plus sur

Liga MX Liga MX (Mexique)
Tijuana Logo Tijuana
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gilberto Mora Gilberto Mora
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier