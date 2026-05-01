Liverpool : Mohamed Salah absent face à MU

Dimanche, toute l’Angleterre aura les yeux rivés vers Old Trafford où se jouera le derby entre Manchester United et Liverpool. Un choc XXL auquel ne participera pas Mohamed Salah. Alors que l’Égyptien vit ses dernières semaines sous le maillot des Reds, son coach Arne Slot a indiqué ce matin en conférence de presse que son attaquant n’était pas suffisamment remis de sa blessure.

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«Comme nous le savons grâce aux retours de Mo, il travaille toujours d’arrache-pied, qu’il soit en forme ou blessé, pour revenir le plus vite possible. Nous pensons qu’il sera de retour pour la fin de la saison, mais pas pour dimanche. C’est un immense soulagement que sa blessure soit bénigne, ce qui lui permettra de jouer pour nous et à la Coupe du Monde. S’il y a bien un joueur qui mérite un grand adieu, c’est sans aucun doute Mo», a déclaré le Batave.