Liverpool : la recrue à 145 M€ Bradley Barcola fait beaucoup parler

Au Paris Saint-Germain, le départ de Bradley Barcola a été vécu comme un déchirement. Le Français a su se faire apprécier de tout le monde, sur le terrain comme en dehors. Alors quand il a décidé de rejoindre Liverpool, l’ailier, qui souhaitait avoir un rôle de titulaire à part entière que Luis Enrique ne pouvait pas lui garantir, a été salué par ses coéquipiers et le club qui ont eu des mots sympathiques à son égard. L’international tricolore a aussi publié un message d’adieu où il a remercié le PSG et ses supporters. Peu après, il a pris la parole sur le site officiel des Reds, afin de livrer ses premières impressions après son transfert d’un montant de 140 M€. « C’est une immense fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris du temps, mais je suis vraiment ravi aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool. Tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et jouer. »

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Il avait ajouté : « j’espère accomplir de très grandes choses. Avant tout, remporter la Premier League. C’est l’un des plus grands rêves de ma vie. Mon objectif est d’y parvenir et de m’inscrire dans la durée au sein de cette équipe. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai signé un contrat de longue durée et j’espère y arriver. » Après la parole, place aux actes. Le natif de Villeurbanne se savait très attendu, lui qui est arrivé avec l’étiquette d’une star après son passage réussi à Paris et sa belle ascension en équipe de France. Sans compter le fait que les amoureux du club de la Mersey voyaient en lui le joueur qui pourrait remplacer la légende Mohamed Salah. Mais l’ailier, qui n’avait pas joué depuis le début de la saison avec Paris, devait retrouver le rythme. Ce qu’avait d’ailleurs confirmé Andoni Iraola. Le 4 septembre, le joueur formé à l’OL a donc fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. C’était lors du succès 2 à 0 face à Ipswich Town.

Des débuts timides

Barcola a joué 26 minutes. Il avait utilisé sa vitesse sans forcément faire mouche. Mais son coach était content de ses débuts. « Je pense qu’il a eu de bonnes minutes. Je pense qu’il a une très bonne qualité de passe. En contre-attaque, à deux reprises, nous ne l’avons pas trouvé, nous allons donc devoir apprendre ce genre de mouvements car il sera derrière nous, menaçant en permanence. Il n’a pas joué une seule minute en compétition depuis la Coupe du Monde, donc nous devons être un peu plus prudents, mais je pense qu’il a été très bon. » La presse anglaise était globalement du même avis, à l’image de la BBC qui a écrit à son sujet : « Barcola a montré par moments la vitesse fulgurante que le joueur recruté pour 140 M€ apportera à Liverpool. » La première impression était donc plutôt bonne. Il fallait confirmer par la suite. Le 9 septembre, le Frenchy a été titularisé en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (60 minutes).

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Cette fois-ci, les avis étaient moins positifs. Maladroit face au but, il n’a pas montré sa meilleure version avant de quitter ses partenaires sur blessure. Finalement, il ne s’agissait que de crampes pour Barcola, qui a enchaîné face à Fulham (12 septembre, 72 minutes) en championnat. Puis, il a joué en coupe face à Tottenham (18 minutes) et contre Bournemouth en Premier League (72 minutes). Globalement, il a continué à tenter sa chance sans trouver la mire et parfois en ne se montrant pas assez tueur. Son travail défensif a été noté par la presse anglaise, qui attend plus de sa part et une véritable montée en puissance. Pour le moment, tout le monde reste un peu sur sa faim à l’instar du Liverpool Echo. « L’attaquant a disputé cinq matchs avec son nouveau club jusqu’à présent, dont trois comme titulaire, mais n’a pas encore été impliqué sur un but. » En effet, en 248 minutes, il n’a pas marqué, ni délivré de passe décisive.

L’ombre de Wirtz

Journaliste et spécialiste du foot anglais, Salim Baungally évoque les premiers pas timides du Tricolore. « Barcola est critiqué. Le problème pour beaucoup de supporters, c’est que c’est quelqu’un qui a réussi au PSG avec les 2 titres en Ligue des Champions et qui arrive surtout avec une somme sur le front. Qu’on le veuille ou non, signer à Liverpool met une certaine pression sur ses épaules. C’est presque une marque de valeur absolue pour les fans qui se disent si on a déboursé autant, c’est qu’il doit être fort et efficace de suite. L’apport de Barcola était censé être immédiat. Liverpool fait un début de saison moindre. Les supporters vont devoir être patients avec l’adaptation de Barcola. Il y a plusieurs titres anglais qui parlent de patience. Après, il y a une chose qui peut être mauvais pour Barcola, c’est l’exemple Wirtz. Les fans l’ont vu arriver l’an dernier, mais il faut avouer qu’à part quelques coups d’éclat, il n’a pas montré tout ce qu’il sait faire ou tout ce qu’il avait été amené à faire à Leverkusen. Donc c’est là où certains supporters pourraient se demander s’il faut vraiment être patients avec Barcola. »

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Il poursuit : « Barcola est très connu pour ses qualités de percussion sur le côté gauche. Mais à date, il ne prend pas tant que ça son couloir gauche. Tant qu’on ne verra pas le vrai Barcola, c’est-à-dire celui qui est percutant sur son côté, on n’aura pas ce grand Barcola attendu par certains. Après, ce qu’il a fait au PSG est-il transposable à Liverpool, telle est la question ? » Malgré tout, certaines voix s’élèvent pour défendre le Français. C’est le cas d’Alan Shearer. « Quand Barcola a débuté contre Fulham, je l’ai trouvé brillant. Il ne fait aucun doute qu’il a un talent immense. Il doit encore marquer davantage de buts pour être complet. Mais en termes d’enthousiasme et de capacité à faire vibrer les foules, il y parvient sans aucun doute. » En attendant de retrouver les Reds, le joueur de 24 ans est actuellement en équipe de France. Sous les ordres de Zinedine Zidane, il pourrait bien avoir un peu de temps de jeu durant cette trêve internationale, lui qui va désormais être en concurrence avec Kylian Mbappé sur le côté gauche. Le nouveau staff souhaite repositionner le capitaine des Bleus à ce poste. Mais à Paris comme en équipe de France, Barcola a souvent dû composer avec la concurrence et il s’en est plutôt bien tiré. En Angleterre, on attend maintenant qu’il passe à la vitesse supérieure. Celle d’un joueur à 145 M€.