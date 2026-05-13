On connaît les stades où joueront les Bleus pour 2026/2027

La Fédération Française de Football vient de dévoiler le calendrier de l’équipe de France pour la saison prochaine, et il nous réserve peut-être un joli clin d’œil du destin dans l’hypothèse où Zinédine Zidane prenait la tête de la sélection pour remplacer Didier Deschamps.

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Les Bleus recevront d’abord l’Italie au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations, le vendredi 2 octobre, avant de recevoir trois jours plus tard la Belgique encore à Saint-Denis. Le mois suivant, l’équipe de France accueillera cette fois la Turquie à Bordeaux, ville qui avait marqué l’éclosion du phénomène Zidane il y a une trentaine d’années. Le choix des stades pour les matches de mars et juin 2027 sera, lui, effectué en fonction du parcours des Bleus.

Le calendrier des Bleus à domicile :