On connaît les stades où joueront les Bleus pour 2026/2027
La Fédération Française de Football vient de dévoiler le calendrier de l’équipe de France pour la saison prochaine, et il nous réserve peut-être un joli clin d’œil du destin dans l’hypothèse où Zinédine Zidane prenait la tête de la sélection pour remplacer Didier Deschamps.
Les Bleus recevront d’abord l’Italie au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations, le vendredi 2 octobre, avant de recevoir trois jours plus tard la Belgique encore à Saint-Denis. Le mois suivant, l’équipe de France accueillera cette fois la Turquie à Bordeaux, ville qui avait marqué l’éclosion du phénomène Zidane il y a une trentaine d’années. Le choix des stades pour les matches de mars et juin 2027 sera, lui, effectué en fonction du parcours des Bleus.
Le calendrier des Bleus à domicile :
Vendredi 2 octobre 2026 : France-Italie (Ligue des Nations) au Stade de France (Saint-Denis)
Lundi 5 octobre 2026 : France-Belgique (Ligue des Nations) au Stade de France (Saint-Denis)
Dimanche 15 novembre 2026 : France-Turquie (Ligue des Nations) au Stade Atlantique (Bordeaux)
Mars 2027 (période FIFA du lundi 22 au mardi 30) : France - X (quart de finale Ligue des Nations ou qualifications Euro 2028)
Juin 2027 (période FIFA du lundi 7 au mardi 15) : France - X (Final 4 Ligue des Nations ou qualifications Euro 2028)
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