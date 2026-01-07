Menu Rechercher
Nantes en passe de boucler un premier départ

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Franck Kita, le directeur général du FC Nantes @Maxppp

Après avoir enrôlé Deiver Machado et Rémy Cabella, le FC Nantes a lancé son opération dégraissage. Hier, Ouest France assurait que les Canaris avaient pour objectif de se débarrasser de cinq recrues estivales : Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et d’Hyun-seok Hong.

Ce mercredi, OF affirme qu’un premier départ est en passe d’être bouclé. Il s’agit de celui de Benhattab. L’ailier de 23 ans va être prêté au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Nous pouvons également ajouter que le montant de l’option d’achat devrait tourner autour des 4 M€.

Pub. le
