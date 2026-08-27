L’AC Milan pense à Jean-Mattéo Bahoya en cas de départ de Rafael Leão

À quelques jours de la fin du mercato, Rafael Leão ne sait toujours pas s’il restera à l’AC Milan cette saison. Le Portugais est encore en réflexion, alors que Galatasaray et Aston Villa sont sur les rangs pour le recruter. Les Rossoneri verraient d’un bon œil son départ.

La suite après cette publicité

En cas de transfert du joueur de 27 ans, le club lombard étudie des options pour le remplacer. Selon nos informations, le profil de Jean-Mattéo Bahoya est étudié. Ancien d’Angers, le Français de 21 ans est encore sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2029.