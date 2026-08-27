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L’AC Milan pense à Jean-Mattéo Bahoya en cas de départ de Rafael Leão

Par Santi Aouna
Jean-Mattéo Bahoya @Maxppp

À quelques jours de la fin du mercato, Rafael Leão ne sait toujours pas s’il restera à l’AC Milan cette saison. Le Portugais est encore en réflexion, alors que Galatasaray et Aston Villa sont sur les rangs pour le recruter. Les Rossoneri verraient d’un bon œil son départ.

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En cas de transfert du joueur de 27 ans, le club lombard étudie des options pour le remplacer. Selon nos informations, le profil de Jean-Mattéo Bahoya est étudié. Ancien d’Angers, le Français de 21 ans est encore sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2029.

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