L’AJ Auxerre va recruter Rémy Labeau-Lascary

Cet été, l’AJ Auxerre entame un nouveau cycle sous l’impulsion de la direction et de Will Still, arrivé pour apporter son expérience et une nouvelle dynamique. Du côté des joueurs, ça bouge aussi. Le club bourguignon a trouvé le remplaçant de Lassine Sinayoko, qui a rejoint le Paris FC. Selon nos informations, l’AJA va miser sur Rémy Labeau-Lascary.

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Né en Guadeloupe, l’attaquant de 23 ans appartient au Racing Club de Lens, qui l’avait prêté au Stade Brestois la saison dernière (6 buts et 1 assist en 28 matches toutes compétitions confondues en 2025/26). Son profil a tapé dans l’œil de la direction d’Auxerre et de David Wantier (directeur sportif), très actifs et inspirés. Si tout se passe comme prévu, Rémy Labeau-Lascary va signer un contrat de 4 ans.