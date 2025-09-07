Gianni Infantino a reçu une décoration en Italie

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu le titre de citoyen d’honneur de Reggio de Calabre, remis par le maire Giuseppe Falcomatà. Au cours d’une cérémonie en son honneur, il a affirmé : « Cet honneur est beau et important pour moi, et il contribuera à renforcer les liens que j’ai toujours entretenus avec cette ville. Reggio de Calabre est ma ville et celle de mon père. J’y ai tant de souvenirs. Il y a deux semaines, j’étais à la Maison Blanche, aux côtés du président Trump, mais l’émotion que je ressens ici aujourd’hui est tout autre. Si j’ai réussi tout ce que j’ai fait et tout ce que je ferai, c’est aussi grâce à cette terre splendide, riche de valeurs qui m’ont donné la volonté de rêver et de toujours essayer.»

« L’histoire de la famille Infantino ressemble un peu à celle de notre Italie du Sud. C’est aussi l’histoire de tant de pères qui se sont retrouvés confrontés au choix de rester dans leur région natale ou de partir, confrontés à autant de difficultés. Ce qui n’était souvent pas un choix, mais la seule option qui s’offrait à eux», a déclaré le maire Falcomatà. Gianni Infantino n’a pas caché son émotion durant la cérémonie.