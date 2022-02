OM : Pau Lopez était très malheureux à l'AS Roma

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance de l'AS Roma, Pau Lopez s'est imposé dans les cages marseillaises jusqu'à pousser Steve Mandanda à envisager un départ cet hiver. L'Espagnol était présent en conférence de presse ce jeudi en marge du match des Marseillais face à Angers vendredi soir au Vélodrôme. Il a été interrogé sur son passage mitigé dans la ville éternelle et sur le retour du plaisir de jouer depuis qu'il est à l'OM.

«Je venais d'un endroit où j'étais très heureux, au Betis. J'allais dans un grand club, le salaire était bon, mais je ne me suis pas bien adapté. J'avais perdu cette joie, cette envie, mon rendement était en baisse. Ce n'était pas le club, les coéquipiers ou le coach, mais ça venait de moi. Par chance, Pablo (Longoria) est venu avec ce projet, et j'ai retrouvé cette joie. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent et du temps libre qu'on est forcément heureux», a expliqué le gardien phocéen.

