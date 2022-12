Mercato : Jude Bellingham veut quitter le Borussia Dortmund !

La suite après cette publicité

Tout le monde est fou de lui. À 19 ans, Jude Bellingham a mis la planète football à ses pieds. Excellent sous le maillot du Borussia Dortmund, le milieu confirme lors de cette Coupe du Monde 2022. Très attendu par son pays, Bellingham est bien au rendez-vous au Qatar, où il compte bien malmener les Bleus demain avec l'Angleterre. L'occasion aussi pour les écuries intéressées par ses services de l'observer d'encore plus près. Et elles sont nombreuses à avoir craqué pour lui.

Ses proches poussent pour Liverpool

En France, le Paris Saint-Germain est tombé amoureux de lui. Nasser Al-Khelaïfi lui a d'ailleurs déclaré sa flamme sur Skysports. « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui (...) Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord.»

Mais Paris semble avoir du retard sur la concurrence. Manchester City, qui compte sur son ancien coéquipier Erling Haaland pour faire venir le joueur, Chelsea, qui veut casser sa tirelire, ou encore le Real Madrid, qui aurait la préférence du principal intéressé, semble mieux placés. Mais tout ce joli petit monde va devoir batailler car c'est un autre géant européen qui est en pole. Il s'agit de Liverpool. Sportbild explique que les parents du joueur poussent pour qu'il rejoigne les Reds cet été.

Bellingham va demander à partir

Une information relayée par le Daily Mail, qui précise que des discussions ont bien eu lieu avec le club de la Mersey et que c'est surtout son père qui milite pour Livperool. La publication britannique ajoute que le joueur s'est rapproché en sélection d'éléments comme Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold. Mais surtout, il va demander au BVB de le laisser s'en aller. Sa décision est prise et il en informera son club après la Coupe du Monde précise Sportbild.

Mais les pensionnaires d'Anfield ne sont pas encore assurés d'accueillir Bellingham, qui décidera seul au final et qui veut un projet ambitieux et une place de titulaire. Et si jamais il venait à dire oui, le club de Jürgen Klopp devra payer les 150 millions d'euros réclamés par Dortmund. Le Daily Mail rappelle que Liverpool souhaitait mettre 100 millions d'euros maximum pour lui. Malgré de bonnes relations avec le BVB, notamment grâce à Klopp, difficile d'imaginer les Allemands s'asseoir sur 50 millions d'euros. D'autant que le Real Madrid n'est pas inquiété par les Reds et pense pouvoir le recruter. Le feuilleton Jude Bellingham est loin d'être fini !

