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Lorient : ça bouge pour Sambou Soumano

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
1 min.
Sambou Soumano ouvre le score contre le RC Lens. @Maxppp

Arrivé au terme de son engagement avec le FC Lorient, Sambou Soumano va faire ses valises et quitter le club breton. L’attaquant sénégalais de 25 ans laisse derrière lui un bilan statistique très correct depuis son arrivée au club durant l’été 2024. Avec 21 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées sous les couleurs lorientaises, il a prouvé son efficacité et sa capacité à peser lourdement sur les défenses adverses. Aujourd’hui, le joueur cherche un nouveau projet sportif ambitieux pour confirmer son talent.

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Forcément, son statut d’agent libre ne passe pas inaperçu. Si plusieurs écuries en France et en Turquie ont rapidement coché son nom pour se renforcer à moindre coût, c’est bien en Angleterre que l’intérêt est aujourd’hui le plus vif. Selon nos informations, le profil athlétique du joueur plaît énormément outre-Manche, avec des touches très concrètes émanant de Derby County (Championship) ainsi que de Charlton.

Pub. le - MAJ le
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