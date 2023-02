LdC, Dortmund-Chelsea : le début d’année canon du BVB

La suite après cette publicité

Le mur jaune a retrouvé des couleurs. Alors que la longue trêve hivernale a été rédhibitoire pour de nombreux clubs, certains se sont toutefois refait une santé pendant cette période. Parmi eux, le Borussia Dortmund. Pointé au sixième rang et loin d’être convaincant dans le jeu en novembre dernier, le BVB a renversé la vapeur en ce début d’année 2023 en remontant sur le podium de la Bundesliga (3e). Depuis le retour de la compétition en Allemagne, les Jaune et Noir ont tout simplement remporté la totalité de leurs rencontres (6 matchs, 6 victoires toutes compétitions confondues). Une série de triomphe qui leur permet de (re)devenir un candidat sérieux au titre de champion avec seulement trois points de retard sur le leader, le Bayern Munich, mais également d’être serein avant d’affronter Chelsea ce mercredi.

Mais alors quelle a été la recette de ce come-back au premier plan ? Le retour en forme de plusieurs éléments phares est l’une des principales raisons. À commencer par Julian Brandt. Trop inconstant lors des premiers mois, le meneur de jeu allemand a véritablement pris le lead de l’équipe depuis janvier. Le joueur de 26 ans a été titularisé lors de chaque rencontre du Borussia en 2023. Surtout, il s’est montré décisif dans la zone de vérité en inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Lui qui a eu du mal à s’imposer au Signal Iduna Park, le voilà comme l’un des atouts majeurs de son équipe aujourd’hui. Edin Terzić en est conscient. « Jules s’est extrêmement développé », a affirmé le coach germano-croate. « Il est complètement en forme, toujours l’un des joueurs les plus performants et actuellement notre joueur le plus constant. »

La jeunesse du BVB, évidemment…

Autre élément clé de ce renouveau : Emre Can. Très peu utilisé lors du premier semestre en raison d’une pré-saison tronquée, le milieu de terrain allemand a su retrouver une condition pour reprendre sa place dans le onze de départ. L’ancien joueur de la Juventus a même disputé la totalité des quatre dernières rencontres. Cerise sur le gâteau, il a inscrit un splendide but du milieu de terrain il y a quelques jours en coupe d’Allemagne face à Bochum (1-2) .« Emre Can a commencé la pré-saison assez tard parce qu’il était malade, mais je pense qu’il assume très bien ce rôle », avoue son entraîneur. « Il montre la voie et c’est le Emre que nous connaissons à ce niveau depuis des années maintenant. Il est fort dans les duels, au sol, dans les airs… Espérons qu’il continue à être aussi performant, car pour nous c’est un joueur important. »

Comme souvent à Dortmund ces dernières années, ce sont les jeunes qui sont également à l’origine de ce redressement. Jude Bellingham (évidemment), Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens ou encore Giovanni Reyna, ils ont tous eu un rôle capital lors des dernières confrontations. À eux quatre, sur les 17 buts inscrits depuis la reprise, ils se sont montrés déterminants neuf fois. En conférence presse samedi dernier après le succès de ses protégés sur la pelouse du Werder Brême (0-2), le tacticien de 40 ans a confirmé leur rôle crucial au sein de l’effectif . « Cela montre à nouveau que les jeunes joueurs de notre équipe ne sont pas seulement présents, mais aussi importants ». Seul ombre chez la jeunesse du Borussia : la blessure de Youssoufa Moukoko contre le Werder qui risque de l’écarter des terrains pendant plusieurs semaines.

Un état d’esprit retrouvé

Mais pour canaliser toute cette fougue juvénile, la présence de plusieurs cadres dans le vestiaire est indispensable. Marco Reus, Mats Hummels ou encore Thomas Meunier en sont bien évidemment. Un nouveau pourrait même apparaître dans les prochaines semaines : Sébastien Haller. De retour sur les pelouses en janvier dernier après avoir été écarté pendant de longs mois pour soigner un cancer des testicules, l’international ivoirien va pouvoir partager toute son expérience du haut niveau avec ses partenaires, notamment en Ligue des champions. Orphelin d’un véritable numéro 9 dans la première partie de saison, le BVB va pouvoir maintenant s’appuyer sur l’attaquant de 28 ans comme plaque tournante du secteur offensif. L’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam n’a d’ailleurs pas tardé à faire trembler les filets avec son nouveau maillot en marquant le troisième but de son équipe face à Fribourg (5-1).

De nombreuses bonnes nouvelles sur le plan individuel donc, mais également du point de vue collectif, et plus précisément au niveau de l’état d’esprit. Lors de cette série de victoires en 2023, les coéquipiers de Niklas Süle ont montré régulièrement du caractère et de la persévérance en allant décrocher des victoires dans les ultimes secondes (Augsbourg et Mayence). Des succès souvent dû à un large effectif, avec des remplaçants qui remplissaient à la perfection leur statut de super-sub (Reyna buteur à trois reprises en débutant sur le banc).

Une attitude sur le pré qu’il va falloir confirmer ce mercredi face Chelsea. Face à une équipe diamétralement opposée dans chaque aspect, le Borussia Dortmund va devoir défendre une philosophie jeu, mais également de gestion d’équipe. Jusqu’ici, les Jaune et Noir n’ont pas montré un visage exceptionnel dans cette campagne 2022-2023 de C1. À eux de confirmer que cet état de grâce n’est pas éphémère et se traduit également sur la scène européenne.

