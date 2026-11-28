Quatre jours après son festival offensif face au PSV Eindhoven (5-1) en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvait le Santiago-Bernabéu ce samedi à l’occasion de la 14e journée de Liga, avec la réception du Deportivo Alavés. Sur une impressionnante série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de José Mourinho avaient l’occasion de revenir à hauteur du FC Barcelone en tête du championnat en cas de succès. De leur côté, les Basques, neuvièmes au coup d’envoi, abordaient cette rencontre avec confiance après leur belle victoire face au Deportivo La Corogne (3-1) le week-end dernier. Pour cette rencontre, le technicien portugais décidait notamment de titulariser Brahim Díaz sur le flanc droit de son attaque, laissant Yan Diomande sur le banc. Dès les premières minutes, les Merengues monopolisaient le ballon dans le camp adverse, multipliant les permutations dans l’entrejeu et les circuits de passes verticaux, tout en exerçant un pressing intense sur les porteurs de balle adverses.

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Il ne fallait attendre que cinq minutes pour assister au premier frisson de la soirée. Après un superbe une-deux avec Jude Bellingham dans la surface, Kylian Mbappé obligeait Antonio Sivera à s’employer (5e). Trois minutes plus tard, le Français contrôlait parfaitement un long ballon aérien avant de servir Vinicius Jr, dont la frappe enroulée était repoussée par le portier espagnol (8e). Mais contre le cours du jeu, Alavés allait surprendre les Madrilènes. Sur une passe en retrait mal assurée de Dean Huijsen, Toni Martínez devançait la sortie de Thibaut Courtois, crochetait le gardien belge avant de pousser le ballon dans le but vide (22e, 0-1). Auteur de quatorze réalisations la saison dernière, l’attaquant espagnol débloquait ainsi son compteur en Liga. Le Real Madrid concédait, lui, l’ouverture du score pour la troisième fois lors de ses quatre dernières rencontres. Les Merengues accentuaient alors leur pression, mais manquaient cruellement de justesse dans le dernier geste. Parfaitement trouvé par Arda Güler dans la surface, Bellingham tentait de piquer son ballon du bout du pied, sans parvenir à tromper Sivera (34e). L’Anglais voyait également une dernière tentative être déviée en corner avant la pause. Malgré une nette domination, le Real Madrid regagnait les vestiaires en étant mené pour la troisième rencontre consécutive, à l’image de la frustration de José Mourinho, averti pour contestation dans le temps additionnel.

Mbappé ne suffit pas, Bellingham voit rouge

Au retour des vestiaires, José Mourinho procédait à deux changements avec les entrées de Bernardo Silva et de Yan Diomande à la place d’Aurélien Tchouaméni et de Brahim Díaz, particulièrement discret durant le premier acte. Mais les Madrilènes étaient rapidement rappelés à l’ordre. Sur une transition rapide, le piston gauche d’Alavés pensait doubler la mise, avant de voir son but être refusé pour une position de hors-jeu (49e). Toujours aussi bien organisés défensivement, les visiteurs réduisaient considérablement les espaces et continuaient de poser des problèmes aux Merengues. Marc Cucurella devait même repousser deux tentatives sur sa ligne à la suite d’un corner basque (57e). Quelques minutes plus tard, la défense madrilène craquait une nouvelle fois. Déjà fautif sur l’ouverture du score, Dean Huijsen manquait d’agressivité dans sa propre surface et se faisait devancer par Perez, qui éliminait Courtois avant de conclure dans le but vide (61e, 0-2). Dos au mur, les hommes de José Mourinho intensifiaient leurs offensives et finissaient par trouver la faille. Sur un corner joué rapidement, Jude Bellingham remettait intelligemment le ballon à Kylian Mbappé dans la surface. L’international français concluait en force sous la barre et inscrivait son 14e but de la saison en Liga, relançant complètement la rencontre à vingt minutes du terme (1-2).

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Le dernier quart d’heure se transformait alors en un véritable siège de la surface basque. Les Madrilènes multipliaient les offensives et les coups de pied arrêtés, à l’image d’une reprise de la tête de Jude Bellingham qui frôlait le poteau de Sivera. Mais la réussite fuyait les Merengues. À la 85e minute, Antonio Sivera, cette fois battu sur une tête croisée, était sauvé par son montant. Dans la foulée, le Real Madrid pensait avoir obtenu un penalty après une chute de Bellingham dans la surface adverse (86e). Mais après intervention de la VAR, César Soto Grado constatait l’absence de contact et sanctionnait l’international anglais pour simulation. Déjà averti à la 75e minute, l’ancien joueur du Borussia Dortmund écopait d’un second carton jaune et laissait ses partenaires à dix (89e). Alavés résistait jusqu’au coup de sifflet final et s’offrait un prestigieux succès au Santiago-Bernabéu (1-2). Un véritable coup d’arrêt pour le Real Madrid, qui voit l’Atlético de Madrid lui passer devant au classement et pourrait accuser six points de retard sur le FC Barcelone en cas de victoire des Blaugranas face à La Corogne dimanche. De son côté, Alavés poursuit son séduisant début de saison et grimpe à la huitième place. Les Madrilènes tenteront de se relancer face à la Real Sociedad le 2 décembre, tandis que les Basques se déplaceront à Torrelavega dès le 1er décembre en Coupe du Roi.