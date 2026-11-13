Tunisie : humilié face à la Libye, le football tunisien est en plein naufrage !

Mais jusqu’où ira la chute du football tunisien ? Quelques mois après le terrible fiasco de la Coupe du Monde 2026, où les Aigles de Carthage avaient vécu une véritable humiliation, la Tunisie ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Ce vendredi, les hommes de Moïne Chaâbani ont subi une nouvelle claque en s’inclinant face à la Libye (0-2), au stade Taïeb-Mhiri de Sfax, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Un résultat particulièrement inquiétant puisque la Tunisie occupe désormais la dernière place de son groupe et n’a toujours pas remporté le moindre match. Et le spectre d’une absence à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations devient de plus en plus réel.

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Il faut d’ailleurs remonter à 1992 pour retrouver une édition de la compétition sans les Aigles de Carthage. Depuis, la Tunisie détenait même le record de participation consécutive à la CAN. Mais aujourd’hui, cette incroyable série est sérieusement menacée. Et cette nouvelle désillusion ne fait que confirmer les maux qui rongent le football tunisien depuis plusieurs années. Entre les nombreux changements de sélectionneur, l’instabilité au sein de la fédération, les résultats décevants et un renouvellement de génération particulièrement compliqué, la Tunisie semble incapable de retrouver une véritable ligne directrice. Désormais aux commandes, le coach tunisien Moïne Chaâbani se retrouve lui aussi confronté à une situation particulièrement délicate. « Je voudrais commencer par évoquer l’ambiance formidable qui régnait aujourd’hui au stade, l’accueil chaleureux des supporters, la foule nombreuse, leurs encouragements et la motivation qu’ils nous ont apportée. Malheureusement, nous n’avons pas atteint notre objectif et, comme je l’ai dit, nous assumons la responsabilité de cette décision. Nous allons maintenant aborder certains points plus clairement », a-t-il expliqué après la rencontre.

Moïne Chaâbani dresse un constat alarmant

Mais au-delà de la défaite, le sélectionneur tunisien a surtout tenu à évoquer les conditions dans lesquelles il travaille depuis son arrivée. Un discours assez révélateur des difficultés rencontrées en interne. « J’ai accepté cette responsabilité et suis arrivé à un moment difficile pour aider l’équipe nationale tunisienne. Ma relation avec l’équipe ne date pas d’aujourd’hui. Ils m’ont contacté à trois reprises pour me proposer le poste d’entraîneur. Il est normal d’être lié à son équipe nationale et à son pays, mais la situation actuelle ne m’a pas permis de contribuer comme il se devait », a-t-il poursuivi, avant d’en dire davantage sur le manque de soutien dont il estime avoir bénéficié. « Je suis venu pour aider et donner le meilleur de moi-même, et j’imaginais que le groupe traversait une phase de transition et que nous bénéficierions d’un soutien considérable de la part de tous, que ce soit au sein de l’équipe nationale ou des différentes composantes de la structure sportive, de la direction, des joueurs, du personnel technique et médical, ainsi que des médias et des supporters, mais les conditions n’étaient pas réunies comme nous l’espérions. »

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Des déclarations qui en disent long sur le climat particulièrement pesant autour de la sélection tunisienne. «La vérité, et il faut être clair, c’est que nous devons tenir compte du climat général en Tunisie actuellement. La situation n’est pas optimale et les résultats ne sont pas à la hauteur. Naturellement, il est devenu difficile d’obtenir des résultats positifs en ce moment, et ceux que nous espérions se font attendre depuis un certain temps », a conclu Chaâbani. Un constat terrible pour une nation longtemps considérée comme une valeur sûre du football africain. Et après avoir multiplié les changements sur son banc sans jamais parvenir à redresser la barre, la fédération tunisienne va devoir trouver des solutions bien plus profondes pour sortir de cette spirale infernale. Car une absence à la CAN 2027, après le fiasco du dernier Mondial, constituerait assurément l’un des plus grands échecs de l’histoire récente du football tunisien.