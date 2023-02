OL : les banderoles assassines des supporters lyonnais

Ce dimanche soir, l’OL affronte le RC Lens pour le compte de la 23e journée de L1. Une rencontre au cours de laquelle les groupes de supporters lyonnais ont décidé de se faire entendre, eux qui sont mécontents. Avant la rencontre, une manifestation a été organisée sur le parvis du Groupama Stadium. La direction, notamment Vincent Ponsot (Directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), a été visée. Cela a continué dans le stade.

La suite après cette publicité

Après le coup d’envoi, le Virage Nord a déployé des banderoles avec le message suivant : « ambitions à la baisse, staff et direction incompétents, 12 ans de privilèges ». Dans le même temps, le Virage Sud a lancé : «comment sommes-nous tombés aussi bas ?» Des banderoles avec les messages « Ponsot out » ou « Cheyrou dégage » sont aussi apparues. Puis, les Bad Gones ont enchaîné avec un nouveau message : «comment redevenir un grand club ?» Le Virage Sud a donné les solution : «restructuration générale, nettoyer le vestiaire, respecter l’institution, avoir un directeur sportif compétent, inculquer la haine de la défaite.» Une fois ces messages passés, les deux virages ont encouragé et soutenu l’équipe.

À lire

OL : Bruno Cheyrou réagit à la colère des supporters