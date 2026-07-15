Lamine Yamal poursuit sa série incroyable face à Kylian Mbappé

Lamine Yamal continue de prendre le dessus sur Kylian Mbappé. Vainqueur avec l’Espagne de la demi-finale de la Coupe du Monde face à la France, l’attaquant du FC Barcelone affiche désormais neuf victoires en onze confrontations contre le capitaine des Bleus, en club comme en sélection. Mbappé ne s’est imposé qu’à deux reprises face au prodige espagnol et reste sur une série de six défaites consécutives dans leurs duels.

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Le Français a notamment perdu ses trois demi-finales disputées face à l’Espagne de Yamal : à l’Euro 2024 (2-1), en Ligue des nations en 2025 (5-4), puis lors de ce Mondial (2-0). La tendance est similaire en club, puisque le Real Madrid de Mbappé s’est incliné contre le Barça lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 (3-2 après prolongation), ainsi que lors des Supercoupes d’Espagne 2025 (5-2) et 2026 (3-2). Une domination qui installe un peu plus Lamine Yamal dans le rôle de bête noire du capitaine français.