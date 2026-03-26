Manchester United : la rumeur Iliman Ndiaye enfle en Angleterre

La rumeur continue de grossir autour d’Iliman Ndiaye en Angleterre. Selon les informations de Sky Sport, Manchester United aurait inscrit l’attaquant sénégalais parmi ses pistes offensives pour le prochain mercato estival. Les dirigeants mancuniens souhaitent renforcer leur secteur offensif et voient en Ndiaye un profil polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche ou derrière l’attaquant.

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Dans le cadre d’un recrutement plus large visant à préparer un retour en compétition européenne, les Red Devils étudient plusieurs options pour dynamiser son attaque et apporter de la profondeur à l’effectif. Le nom de Ndiaye circule ainsi aux côtés d’autres pistes offensives comme Yan Diomandé et Lewis Hall, alors que Manchester United prépare activement son mercato afin de bâtir un groupe plus compétitif pour la saison prochaine.