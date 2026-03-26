Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Manchester United : la rumeur Iliman Ndiaye enfle en Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Iliman Ndiaye, l'attaquant du Sénégal @Maxppp

La rumeur continue de grossir autour d’Iliman Ndiaye en Angleterre. Selon les informations de Sky Sport, Manchester United aurait inscrit l’attaquant sénégalais parmi ses pistes offensives pour le prochain mercato estival. Les dirigeants mancuniens souhaitent renforcer leur secteur offensif et voient en Ndiaye un profil polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche ou derrière l’attaquant.

La suite après cette publicité

Dans le cadre d’un recrutement plus large visant à préparer un retour en compétition européenne, les Red Devils étudient plusieurs options pour dynamiser son attaque et apporter de la profondeur à l’effectif. Le nom de Ndiaye circule ainsi aux côtés d’autres pistes offensives comme Yan Diomandé et Lewis Hall, alors que Manchester United prépare activement son mercato afin de bâtir un groupe plus compétitif pour la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Man United
Iliman Ndiaye

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Man United Logo Manchester United FC
Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier