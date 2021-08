Ilaix Moriba continue d'en faire voir de toutes les couleurs au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Si le cas Messi fait logiquement la une tous les jours en Espagne, il y a aussi d'autres feuilletons particulièrement suivis. C'est le cas d'Ilaix Moriba, une des pépites du FC Barcelone qu'on a déjà pu voir à l'œuvre à plusieurs reprises sous les ordres de Ronald Koeman la saison dernière. Seulement, son contrat expire dans un peu moins d'un an, et son entourage demandait une augmentation de salaire aux dirigeants.

Autant dire qu'à la vue de la situation, et sachant qu'on demande des efforts financiers colossaux aux tauliers de l'équipe, c'était hors de question pour Joan Laporta et ses équipes d'accéder aux demandes du milieu de terrain de 18 ans. Tout portait donc à croire que ce dernier allait être vendu, alors que les médias locaux indiquaient que le Barça demandait 20 à 30 millions d'euros pour le produit de La Masia. Le RB Leizpig est le dernier club à avoir été présenté comme intéressé, en plus de Chelsea et Manchester United.

Il est prêt à vivre une saison difficile

Mais voilà que Deportes Cuatro dévoile de nouvelles informations à son sujet. Le joueur préfère ainsi passer une saison blanche et ne pas jouer du tout, afin de pouvoir choisir son club tranquillement en juin prochain. Ainsi, il pourrait également toucher une grosse prime à la signature. Il est conscient que le prix à payer est lourd - le Barça le laisserait probablement en tribunes ou avec l'équipe B - mais il est prêt à faire ce sacrifice.

Un dossier difficile à gérer pour le Barça donc, qui préfèrerait logiquement s'en séparer cet été pour récupérer un chèque dont il a bien besoin. Mais malgré des intérêts, la situation du marché fait qu'il est tout à fait possible que personne ne passe à l'attaque pour lui. Affaire à suivre, mais ce feuilleton est bien loin d'être terminé...