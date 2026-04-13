Le récit effrayant de Valentin Rongier sur les cambriolages à Marseille

Joueur de l’Olympique de Marseille de 2019 à 2025, Valentin Rongier en avait des choses à dire sur le club olympien et la cité phocéenne. Après avoir taclé la façon dont l’OM a géré son départ l’été dernier, le milieu de terrain de 31 ans a évoqué un autre sujet sensible sur la Canebière : les cambriolages des joueurs marseillais. Le Rennais en a été victime et révèle que ce danger crée un climat anxiogène pas simple à supporter pour les joueurs olympiens.

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« Honnêtement, oui. Tu sentais de la peur chez certains joueurs. Tu sais qu’en tant que footballeur, tu es ciblé. Tu as des réflexes à adopter. Tu vis un peu dans la crainte. Ce n’est pas qu’à Marseille, peut-être plus là-bas, mais moi, je me suis fait cambrioler trois fois en l’espace de six ans alors que je suis un mec qui fait vachement attention, qui ne laisse rien à la maison. Tu changes ton quotidien, tu vis avec cette crainte-là de te dire qu’à tout moment tu rentres chez toi et que, une fois de plus. Tu te sens violé dans ton intimité. Il y a des réflexes à adopter : tu fais attention à ne pas être suivi, tu ne mets rien d’ostentatoire quand tu sors. Ne pas mettre son nom sur la boîte aux lettres. Juste avant qu’on parte en stage aux Pays-Bas avec l’OM, avant que je signe à Rennes. La veille, je rentre à la maison et il y avait un mec devant les boîtes aux lettres à côté de chez moi. Il était avec sa voiture Je me suis renseigné, j’ai appelé un pote à moi pour savoir si ça puait ou pas. Au final, c’était un mec qui était connu des services de police, qui avait plus de 40 condamnations. En gros, tu pars le lendemain, tu laisses ta femme avec ton bout de chou pendant dix, douze jours donc obligé d’appeler une agence de sécurité pour un vigile non-stop jour et nuit pendant dix jours. C’est des trucs chiants. Ça fait partie du truc, mais pour moi, ça va un peu loin. Cette anxiété c’est un peu chiant et je pense que d’autres joueurs sont dans le même cas. Encore une fois, ce n’est pas qu’à Marseille, je parle de Marseille, car c’est mon expérience, mais ça arrive dans toutes les villes », a-t-il confié au Media Carré.