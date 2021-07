Real Madrid : Carlo Ancelotti veut garder Vinicius Jr

Partira, partira pas ? The Mirror rapporte que le Real Madrid, en plus de laisser partir Raphaël Varane à Manchester United cet été, aurait également proposé Vinicius Jr (21 ans). Le but de la Maison Blanche serait d'encaisser le plus de liquidités pour l'éventuelle signature de Kylian Mbappé. Mais d'après les informations d'AS, Carlo Ancelotti devrait compter sur son ailier brésilien la saison prochaine. Mais une problématique est en jeu : les places de joueurs extracommunautaires.

En effet, l'international auriverde (5 sélections) fait partie des joueurs en équipe première à la nationalité hors UE avec ses compatriotes Rodrygo et Eder Militao ainsi que le Gallois Gareth Bale, considéré comme extracommunautaire depuis le Brexit. Aucun départ n'est donc envisagé pour l'ancien de Santos, sauf si la direction madrilène reçoit une offre supérieure ou égale à 70 millions d'euros, toujours d'après le quotidien madrilène.