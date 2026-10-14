Le top 5 des clubs qui font les plus grosses plus values sur le marché

Selon l’Observatoire du football CIES, l’Eintracht Francfort est le club qui a réalisé la meilleure opération globale sur le marché des transferts au cours des cinq dernières années. Avec une valorisation nette de 527 millions d’euros sur ses recrues extérieures au centre de formation, la formation allemande devance de justesse le Real Madrid et ses 526 millions d’euros. Le calcul prend en compte les plus-values réalisées sur les joueurs déjà revendus, mais aussi la différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle estimée des joueurs encore présents dans l’effectif.

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Le Real Madrid doit notamment une grande partie de son résultat à Kylian Mbappé, arrivé libre et dont la valeur actuelle dépasse les 150 millions d’euros, ainsi qu’à Arda Güler, estimé aujourd’hui à 120 millions après un recrutement à hauteur de 30 millions. Le Paris Saint-Germain complète le podium devant Benfica et Manchester City. À l’inverse, Manchester United affiche la plus forte dépréciation parmi les clubs européens avec un bilan négatif de 405 millions d’euros, tandis qu’Al-Hilal détient le triste record mondial avec -502 millions d’euros.