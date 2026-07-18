La FFF rend un dernier hommage vibrant à Didier Deschamps

Une sortie remarquée. Ce samedi soir, l’Equipe de France s’est inclinée au terme d’un match débridé face à l’Angleterre (6-4). Une claque qui prive les Bleus de la troisième place dans cette Coupe du Monde 2026 et qui empêche Didier Deschamps de finir sur une belle note. Malgré cette désillusion, la Fédération Française de Football a choisi de s’élever au-dessus de la frustration immédiate. Pour l’ultime apparition de Didier Deschamps sur le banc tricolore, l’instance nationale a publié un hommage puissant quelques minutes après cette déconvenue.

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La 3F s’est laissé aller à une longue tirade pour encenser le mandat de DD, saluant la fin d’une ère unique marquée par une régularité et une culture de la gagne sans précédent dans l’histoire du football français. Ce revers spectaculaire face aux Three Lions ne saurait en effet occulter quatorze années de stabilité au sommet. Alors que les Bleus tournent une page majeure de leur histoire moderne, la FFF a tenu à graver dans le marbre le bilan exceptionnel de son technicien à travers une déclaration officielle particulièrement vibrante.

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La FFF rend hommage à Didier Deschamps pour son "quart de siècle d’un engagement exceptionnel"

Et même si tous les regards sont portés vers la suite, la Fédération a tenu a publié ce message touchant pour celui qui est devenu sélectionneur dès 2012 : «en quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de siècle d’un engagement exceptionnel au service des Bleus et du football français. Il est des parcours qui marquent durablement l’histoire d’une institution et d’un pays. Didier Deschamps a incarné l’exigence, la rigueur, le sens du collectif et l’amour du maillot bleu. Sous son autorité, pendant quatorze ans, l’Équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour en demeurant au plus haut niveau mondial, remportant la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et atteignant plusieurs finales majeures, tout en conservant une régularité hors-normes. Au-delà des cent quatre-vingt-cinq matchs disputés, des cent-vingt victoires, Didier Deschamps a su transmettre une culture de la performance et de la responsabilité qui restera une référence pour les générations futures. Il a accompagné l’éclosion de nombreux internationaux, fédéré plusieurs groupes autour de valeurs fortes et contribué à renforcer le lien unique entre les Français et leur équipe nationale.»

La FFF salue et remercie le sélectionneur national Didier Deschamps pour le travail exceptionnel accompli à la tête de l'@equipedefrance depuis 2012.



En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de… pic.twitter.com/SIwlec2aEw — FFF (@FFF) July 18, 2026

Le communiqué officiel de la fédération conclut ce vibrant hommage en insistant sur l’héritage éternel laissé par l’ancien capitaine du sacre de 1998 et sélectionneur lors de celui de 2018 : «capitaine de l’équipe championne du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, puis sélectionneur champion du monde vingt ans plus tard, Didier Deschamps occupe une place à part dans l’histoire du football français. Peu auront autant donné au maillot bleu, comme joueur puis comme sélectionneur. La Fédération et ses salariés saluent sa disponibilité et son engagement. Son empreinte restera indélébile, à Clairefontaine comme dans le cœur des millions de supporters où des bénévoles qu’il n’oubliait jamais. La Fédération Française de Football tient à lui exprimer son infinie reconnaissance. Merci, Didier !»