LdC, Benfica : Trubin raconte son but qui a éliminé l’OM

Il est le héros de Benfica. Alors que les Aguias menaient 3-2 face au Real Madrid, Anatoliy Trubin a qualifié les siens aux dépens de l’Olympique de Marseille en marquant au bout du temps additionnel. Une réalisation presque miraculeuse puisque le gardien ukrainien n’avait pas compris qu’il ne fallait plus qu’un but à son équipe pour chiper la 24e place aux Marseillais.

La suite après cette publicité

«Avant l’action, je n’avais pas compris ce dont nous avions besoin. Tomás (Araújo) et António (Silva) disaient « encore un, encore un », et moi : « quoi ? ». Mais ensuite, j’ai vu tout le monde me dire de monter. J’ai aussi vu le coach, alors je suis monté, je suis allé dans la surface et je ne sais pas… Je ne sais pas quoi dire. C’était un moment fou. Il y a eu un moment similaire contre le FC Porto, j’étais tout près. Maintenant, j’ai réussi. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas l’habitude de marquer. J’ai 24 ans et c’est la première fois. Incroyable», a-t-il confié devant les médias à l’issue de la rencontre.