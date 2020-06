Ligue 1 : ce que proposera Free dès la saison prochaine

Free s'apprête à mettre les pieds en Ligue 1. Dès la saison prochaine et jusqu'en 2024, l'opérateur diffusera des extraits de matches de championnat en quasi-direct mais également les buts, les plus beaux arrêts et les meilleures actions. Ainsi, ce seront trente minutes de diffusion réparties en soixante clips de trente secondes qui seront disponibles pour les détenteurs de l'application. Celle-ci est développée depuis de longs mois par l'opérateur, qui n'a pour le moment pas dévoilé son nom. Les utilisateurs pourront comme l'explique L'Équipe sélectionner leur équipe de cœur du championnat pour recevoir des notifications sur ses rencontres.

Free a remporté ce lot en 2018 pour moins de 50 M€ par an et avait ainsi doublé Mediapro ou encore Canal +, tous deux désireux de diffuser sur leur plateforme les faits importants des rencontres de championnat. Téléchargeable sur smartphone, tablette ou télévision connectée, l'application sera disponible à un prix très attractif, surtout pour les abonnés, et voire gratuite dans certaines formules d'abonnement. Free travaille également avec plusieurs boîtes de production pour faire vivre l'application, non pas seulement lors des matches, mais en continu toute la semaine via six ou sept programmes. Il reste donc deux mois à l'opérateur pour peaufiner son application. Le début de la prochaine saison de Ligue 1 est fixé le 23 août.