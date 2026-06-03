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Ligue des Champions

LdC : la vidéo lunaire de Patrice Evra qui se moque d’Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Patrice Evra lors d'une interview. @Maxppp

Patrice Evra a encore trouvé le moyen de faire réagir les supporters d’Arsenal. Quelques jours après la défaite des Gunners en finale de la Ligue des Champions face au PSG, samedi soir, l’ancien international français a publié une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit l’ex-latéral de Manchester United danser aux côtés du trophée de la Ligue des Champions. Une séquence clairement interprétée comme une moquerie envers le club londonien, toujours à la recherche de son premier sacre dans la compétition…

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Le geste n’est pas anodin venant d’Evra, qui a lui-même remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2008 avec Manchester United, tout en ayant également connu quatre finales perdues au cours de sa carrière, avec Manchester United (2009 et 2011), Monaco (2004) et la Juventus (2015). Habitué à chambrer Arsenal depuis plusieurs années, le Français a également accompagné sa publication d’un message qui risque de faire parler outre-Manche : « les gars, j’ai essayé d’être courtois… mais certains supporters d’Arsenal prennent un peu trop leurs aises. Vous avez enfin remporté la guerre après 22 ans de taquineries. Maintenant, c’est parti pour 50 nouvelles années de taquineries à propos de la Coupe aux Grandes Oreilles ». Une sortie qui devrait encore alimenter les tensions avec les supporters des Gunners, encore touchés par une nouvelle désillusion sur la scène européenne.

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