Strasbourg : les surprenantes révélations sur la trahison de Gary O’Neil

C’est comme si l’histoire se répétait à Strasbourg. Six mois après le départ surprise de Liam Rosenior à Chelsea, le Racing perd encore son entraîneur. Cette fois, c’est Gary O’Neil qui s’en va pour rentrer au pays. Ipswich, promu en Premier League cette saison, a officialisé hier sa signature jusqu’en 2029. Le club anglais avait déjà tenté de l’attirer lorsqu’il était consultant sur Sky Sports.

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Une situation que Strasbourg aurait sans doute aimée s’éviter. Le journal L’Équipe révélait ces derniers jours qu’O’Neil jugeait les garanties sportives insuffisantes. Concrètement, le technicien de 43 ans regrettait l’absence du club en Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce n’est pas comme si la qualification de Strasbourg en Europe relevait de ses fonctions…

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O’Neil a caché ses échanges avec Ipswich à Strasbourg

Ce matin, on en apprend encore davantage sur les coulisses de son départ en catimini. «Pouvoir coacher en Premier League, je ne pouvais pas refuser. La Premier League correspond à mon ambition personnelle», confiait O’Neil hier. Une déclaration qui tranche totalement avec ses actes. Comme le révèle L’Équipe, le coach anglais se disait pleinement tourné vers la préparation de la saison à venir avec le Racing.

Investi sur le mercato au cours de plusieurs réunions, il n’avait rien laissé transparaître du tout à l’idée d’un possible départ. Le quotidien précise qu’il avait même caché à sa direction ses échanges avec Ipswich, qui existaient pourtant bel et bien. Au sein du club alsacien, ce choix a surpris, et c’est un euphémisme. En guise de consolation, Strasbourg va récupérer 5 millions d’euros sur le "transfert" de son entraîneur. Les dirigeants strasbourgeois exploreraient l’idée d’attirer un nouvel entraîneur anglais.