LdC, OM : Roberto De Zerbi craint le Sporting CP

L’OM se rend sur la pelouse du Sporting CP ce mercredi (21h) dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Après une défaite contre le Real Madrid, et une victoire à domicile contre l’Ajax, le club phocéen affronte une équipe qui joue dans sa cour. Ce match pourrait s’avérer décisif pour la suite de la compétition, alors que les Portugais manquent un peu de confiance en ce début de saison, à l’inverse des Marseillais, mais ça n’empêche pas Roberto De Zerbi de se méfier de son futur adversaire.

«Les attentes pour demain, ce qui va nous attendre, cela va être un match important face à une équipe très forte au Portugal. Ils ont des joueurs de talent comme Trincão, Luis Suarez. Ils ont l’habitude de gagner parce qu’au Portugal ils gagnent. C’est une équipe de haut niveau avec de très bons joueurs», assure l’Italien à qui on a demandé s’il avait le temps de regarder les rencontres de Farioli à Porto. «Je suis heureux de voir ce qu’il fait, mais je n’ai pas trop le temps de regarder les autres championnats parce qu’on joue tous les trois jours et je pense OM, OM, OM!»

