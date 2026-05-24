Real Madrid : deux joueurs en larmes pour les adieux de Dani Carvajal

L’émotion était palpable au Santiago Bernabéu lors des adieux de Dani Carvajal, disputés à l’issue du dernier match de la saison ce samedi soir. Le capitaine madrilène, qui quittait officiellement le club après une longue carrière sous le maillot blanc, a reçu une ovation générale du stade et de ses coéquipiers. Dans cette atmosphère chargée, deux joueurs ont particulièrement laissé transparaître leur émotion : Franco Mastantuono et Federico Valverde, tous deux visiblement submergés par le moment.

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Si l’ensemble du vestiaire a salué le départ de son capitaine avec respect et applaudissements, les deux milieux madrilènes ont été les plus marqués, au point d’avoir les yeux embués de larmes. D’autres joueurs comme Brahim Díaz ont également laissé apparaître une forte sensibilité, illustrant l’importance de Carvajal dans le groupe. Au-delà de ses performances, l’Espagnol laisse l’image d’un leader respecté et apprécié, dont le départ soulève déjà des interrogations sur la nécessité de conserver des profils expérimentés capables d’incarner le leadership au sein du vestiaire madrilène.