Équipe de France : Zinedine Zidane refuse de confirmer le positionnement d’Ousmane Dembélé

Demain soir, face à la Turquie, l’équipe de France devrait évoluer dans un 4-3-3 avec Kylian Mbappé repositionné sur le côté gauche, Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé au poste d’avant-centre. Mais face aux médias, Zinedine Zidane n’a pas voulu confirmer ce changement tactique.

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« Le positionnement de Dembélé ? Vous verrez demain, on ne va pas commencer à divulguer ce qu’on fera demain. L’important c’est qu’on soit prêts demain, l’idée c’est de faire des choses intéressantes. On ne va pas parler de patte Zidane, mais on a mis 2, 3 choses en place », a-t-il confié en conférence de presse.