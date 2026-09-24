Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane refuse de confirmer le positionnement d’Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte - Jordan Pardon
1 min.
Dembélé et Mbappé (France) @Maxppp
Turquie France

Demain soir, face à la Turquie, l’équipe de France devrait évoluer dans un 4-3-3 avec Kylian Mbappé repositionné sur le côté gauche, Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé au poste d’avant-centre. Mais face aux médias, Zinedine Zidane n’a pas voulu confirmer ce changement tactique.

La suite après cette publicité

« Le positionnement de Dembélé ? Vous verrez demain, on ne va pas commencer à divulguer ce qu’on fera demain. L’important c’est qu’on soit prêts demain, l’idée c’est de faire des choses intéressantes. On ne va pas parler de patte Zidane, mais on a mis 2, 3 choses en place », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier