Le Barça et les joueurs parviennent à un accord relatif à la baisse des salaires

Voilà un long feuilleton qui prend fin. Non, cette fois, il ne s'agit pas d'un transfert qui met des semaines à se concrétiser mais d'un sujet qui a occupé les esprits en Catalogne. Après des mois de négociations perturbées entre autres par les mauvaises relations entre Josep Maria Bartomeu et les membres influents du vestiaire, les joueurs du Barça sont parvenus à trouver un accord sur la baisse globale de leurs salaires. Le club a même lâché un communiqué à ce sujet.

«Les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet un ajustement des salaires de la saison en cours, pour un montant de 122 millions d'euros de rémunération fixe, auquel s'ajoute le report de 3 ans de rémunération variable à partir de cette saison, estimé à environ 50 millions d'euros, se félicite la formation culé. Ce principe d'accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe de joueurs et d'entraîneurs concernés.»

Voilà qui vient enlever une énorme épine dans le pied du club blaugrana, dont les comptes, déjà dans le rouge avant la crise, ont été complètement plombés par la pandémie de Covid-19. Les pertes ont même été estimées à 97 M€ d'après un communiqué du club diffusé en octobre dernier. Il y avait donc urgence à agir, d'autant que d'après Sport, le Barça a gelé une échéance de 191 M€ qu'il doit payer d'ici le mois de janvier.

L'aboutissement de ces négociations est un petit miracle à en croire la presse catalane car hier encore, les positions de chacune des parties étaient encore très éloignées. Les joueurs ont finalement consenti à une baisse d'environ 30 % de leurs émoluments. Le Barça a réalisé le plus gros travail dans ses objectifs d'économies drastiques mais ce n'est pas fini. Des pourparlers sont toujours en cours avec les représentants du personnel pour, ici aussi, baisser les salaires des 540 employés de la structure.

