Le PSG retient son souffle pour Ousmane Dembélé !

Ce dimanche soir, à Jean-Bouin, l’ambiance était festive. Si les célébrations express du nouveau titre de champion de France du Paris Saint-Germain vont continuer de faire parler dans les prochaines heures, le parcage des Rouge et Bleu a lui profité de cette soirée pour consacrer les ouailles de Luis Enrique. Sur le terrain, c’était en revanche bien moins spectaculaire mais c’est bien le Paris FC qui est venu à bout de son voisin (2-1) grâce à un doublé de l’entrant Alimami Gory dans le dernier quart d’heure.

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Une 6e défaite en L1 pour conclure cet exercice 2025-2026 mais qui paraît anecdotique par rapport à un fait de jeu qui a logiquement retenu l’attention de tous les observateurs : la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé. Titularisé dans son rôle habituel de faux numéro 9 aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, le Ballon d’Or en titre n’est, en effet, pas resté sur la pelouse francilienne.

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Dembélé a ressenti une gêne au mollet

Très certainement gêné physiquement (une contracture à la jambe gauche a rapidement été évoquée alors que les dernières informations penchent plutôt sur une gêne au mollet) après un début de match très discret, l’international français de 29 ans (58 sélections, 7 buts) cédait alors sa place à Gonçalo Ramos après seulement 27 minutes de jeu. De quoi inquiéter les supporters des champions d’Europe à moins de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.

Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Luis Enrique a toutefois tenu un discours plutôt rassurant. « Il va bien. J’espère rien d’important », a-t-il confié avant de revenir sur le sujet en conférence de presse. «Rien à dire sur Ousmane Dembélé, on verra demain». Même son de cloch chez Joao Neves, optimiste pour son coéquipier sur Ligue 1+ : «je pense qu’il va bien, je pense que ce n’est pas grave.» De passage en zone mixte, Marquinhos n’en a pas dit beaucoup plus… «Je n’ai pas vu, je sais pas et c’est mieux que vous attendiez les informations du club plutôt que moi». Il faudra donc patienter quelques heures pour connaître la gravité, ou non, de la blessure d’Ousmane Dembélé…