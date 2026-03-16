PSG : deux absents dans le groupe pour Chelsea

Le plus dur a été fait pour le PSG. Mercredi dernier, les Parisiens se sont imposés face à Chelsea au Parc des Princes en 8e de finale aller de Ligue des Champions (5-2). Un succès large qui permet aux hommes de Luis Enrique d’être sereins avant de se déplacer à Londres ce mardi soir (21h).

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N’ayant pas joué le week-end dernier, les coéquipiers de Bradley Barcola seront en pleine forme à Stamford Bridge. Luis Enrique bénéficie également d’un groupe quasi complet avec seulement deux absents. Blessé de longue date, Fabian Ruiz est encore indisponible. Tout comme le jeune Quentin Ndjantou, forfait pour le déplacement à Londres.