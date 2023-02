Patrice Evra condamné pour "injure homophobe" envers le PSG

La suite après cette publicité

Dans la foulée de l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions 2018-2019 face à Manchester United (2-0, 3-3 aux scores cumulés, avantage du but à l’extérieur pour MU), l’ancienne gloire des Red Devils Patrice Evra (41 ans) apparaissait dans une vidéo dans laquelle il avait déclaré : « Paris, vous êtes des p"dés, vous êtes des p"dés… Ici, c’est les hommes qui parlent ! » Il a ensuite été visé par une plainte de deux associations parties civiles, Mousse et Stop Homophobie, pour « injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ».

Selon les informations de l’AFP, rapportées par L’Equipe, l’ancien latéral gauche de l’équipe de France (81 sélections, 0 but) a été condamné ce jeudi à une amende de 1.000 euros par le tribunal de police de Paris. En plus de ça, il est également sanctionné à des dommages et intérêts estimés à 1.500 euros ainsi que 1.000 pour chacune des associations, pour les frais d’avocat. L’avocat des parties civiles, Me Étienne Deshoulières, a d’ailleurs déclaré que « les propos homophobes d’une personnalité comme Patrice Evra alimentent la haine et les violences contre les personnes LGBT, en particulier dans les pays où l’homosexualité est réprimée pénalement, comme au Sénégal, pays dont Patrice Evra est originaire ».

À lire

MU : le coup de gueule de Bruno Fernandes