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Real Madrid : 6 joueurs sont sous pression

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antonio Rüdiger et l'arbitre du match Bayern-Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid va faire une petite révolution dans l’effectif cet été. Effectivement, de nombreux départs sont à prévoir. Certains sont déjà condamnés, à l’image de David Alaba, à qui on ne proposera pas de nouveau contrat. Defensa Central indique qu’il y a quelques joueurs qui jouent gros sur la fin de saison, et que leurs prestations sur les 5 dernières journées de Liga dicteront leur avenir.

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Il s’agit d’abord d’Antonio Rüdiger, pour qui la tendance serait tout de même assez positive. Raul Asencio lui en revanche va devoir prouver, tout comme Ferland Mendy et Fran Garcia. Pareil pour Camavinga, même si pour lui, un départ reste tout de même l’option la plus probable. Enfin, Gonzalo Garcia devra performer s’il souhaite rester, alors qu’un prêt est une option très probable actuellement.

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