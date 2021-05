L'OL annonce de grosses pertes financières

La suite après cette publicité

La pandémie de coronavirus fait très mal aux clubs. Ce constat n’est pas nouveau, mais à chaque fois qu’une équipe publie officiellement les pertes financières liées à cette crise sanitaire, les chiffres donnent le vertige. Une tendance encore plus préoccupante en France suite au désastre des droits TV. Mercredi, l’Olympique Lyonnais a confirmé cette impression en communiquant ses résultats pour le présent exercice. Et sans surprise, les Gones ont perdu gros. 135 M€ plus précisément.

« L’activité des neuf premiers mois de l’exercice 2020/2021 (période du 31 juillet au 31 mars) est fortement impacté par les effets directs de la crise sanitaire sur l’industrie du sport professionnel et de l’événementiel. Le total des produits des activités s’établit ainsi à 150 M€ sur la période, en recul de 44% (265,7 M€ au 31 mars 2020). Le groupe estime ainsi, sur le plan financier, à environ 135 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur le total des produits des activités », peut-on lire sur le communiqué.

135 M€ de pertes

Une perte importante due notamment à deux énormes manques à gagner : la billetterie et les droits TV. En ce qui concerne les revenus générés grâce au Groupama Stadium, l’OL annonce être passé de 35,1 M€ de revenus à 1,8 M€. Soit un trou de 33,3 M€. Pour ce qui est des droits TV, c’est surtout l’absence de coupe d’Europe qui a fait mal aux Gones.

En effet, malgré « la défaillance » de Mediapro, le club rhodanien a touché 3 M€ de plus qu’en 2020 (33,8 M€ contre 30,7 M€). Cependant, l’OL indique que son manque à gagner en raison de l’absence de Ligue des Champions est de 73 M€. Enfin, à noter qu’une différence est également à souligner au niveau des revenus liés aux ventes de joueurs (54,8 M€ contre 90,6 M€ au 31/03/20).