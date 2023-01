La femme de Thiago Silva tacle les joueurs de Chelsea

La suite après cette publicité

Hier soir, Chelsea a encore chuté. Pour la troisième fois de suite, les Blues ont perdu. Après deux revers face à Manchester City, en Premier League et en FA Cup, les Londoniens sont tombés jeudi soir face à Fulham en championnat (défaite 2 à 1). Une défaite dure à encaisser pour les coéquipiers de Thiago Silva. Mais pas seulement.

Sur Twitter, l’épouse du défenseur brésilien, Belle Silva, a réagi après cette nouvelle défaite. Et elle a envoyé une pique aux joueurs de Chelsea. «S’il y avait un Thiago Silva en attaque et un au milieu de terrain, avec ce qu’on a déjà en défense…», a-t-elle écrit en ajoutant un coeur bleu et un émoji versant une larme. Un message cash à destination des coéquipiers de son mari qu’elle ne trouve visiblement pas à la hauteur.

