Ligue des Champions : Manchester City, un statut de favori qui agace

Avec le Paris Saint-Germain, Manchester City est l’autre nouveau riche de la planète football à qui se refuse encore et toujours la Ligue des Champions. C’est simple : depuis dix ans, les Mancuniens n’ont disputé qu’une finale (2021). Ils ont joué deux demi-finales, trois quarts de finale et autant de huitièmes. Demain soir, face au RB Leipzig, les hommes de Pep Guardiola n’auront pas le droit à l’erreur. La formation allemande n’est pas le petit Poucet de la compétition, mais City fait figure de grand favori pour ce duel. La pression sera donc sur les épaules des Mancuniens. Tenus en échec à l’aller (1-1), ils sont obligés de l’emporter pour passer. Et vu les nombreuses désillusions connues par le club en Ligue des Champions, Pep Guardiola n’a pas échappé aux fameuses questions concernant le risque d’une élimination prématurée.

« C’est la même chose avec beaucoup de théories sur ce club. Nous ne pouvons pas les contrôler. C’est bien, en début de saison, nous faisons partie des principaux candidats, les principaux favoris de cette compétition. La réalité, c’est 95 minutes sur le terrain. Leipzig, après le tirage au sort, même avant le match aller, est une très bonne équipe. N’importe quelle équipe en Angleterre, Naples, Milan, Madrid, l’est aussi. Beaucoup de qualités, beaucoup de points forts. Nous devons imposer notre jeu, nous devons gagner le match. C’est simple, il ne s’agit pas de savoir combien de buts il faut marquer. Il suffit de gagner le match. » Également interrogé à ce sujet ce lundi en conférence de presse, Kevin De Bruyne a, quant à lui, semblé un peu plus lassé de ces questions répétitives.

Les Skyblues dédramatisent

« Si vous vous fiez à ce qu’il se dit, oui, nous ne l’avons pas gagné, mais nous nous sommes très bien débrouillés. Les gens ne se basent que sur la victoire. Il y a beaucoup de circonstances, le match de Madrid, Tottenham, nous méritions de passer. Il y a des moments dans les matchs, ce sont des choses qui arrivent. Je veux gagner, mais je sais que tant que nous ne gagnerons pas, on me posera les mêmes questions. Si les gens vous jugent sur ce point, nous essayons simplement de gagner les matches et de donner le meilleur de nous-mêmes. » Pourtant, les Skyblues savent que seule la victoire finale changera l’opinion des gens à leur sujet.

« Oui. Cela ne veut pas dire que je suis d’accord, mais oui, nous serons jugés pour cette compétition. Lors de mon premier match de Ligue des Champions ici, ils m’ont demandé si j’étais venu pour gagner la Ligue des Champions. Si j’entraînais le Real Madrid, je comprendrais cette pression, mais là, peu importe nos progrès, c’est quelque chose qui ne changera pas », a indiqué Guardiola. Mais ne comptez pas sur les Cityzens pour sous-estimer cette équipe de Leipzig. « Le risque de les sous-estimer n’est pas énorme. Nous les avons joués trois fois, nous savons de quelle équipe il s’agit. L’énergie, la qualité et l’intensité sont élevées. L’ADN du RB Leipzig, les joueurs agressifs au milieu. Ils rendent le match difficile. J’ai joué contre eux à Wolfsburg, c’est assez similaire. La qualité est toujours là. Ils sont passés de la deuxième division au top 4 et à la Ligue des Champions. On ne peut pas faire cela sans qualité. Je suis très conscient de la menace qu’ils représentent. » Rendez-vous demain à 21h.