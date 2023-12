LdC : le PSG arrache sa qualification malgré un nul face au BVB

La donne était très claire pour le Paris Saint-Germain. Avant le coup d’envoi de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le club de la capitale avait 67,4% de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Deuxième du classement du groupe F, avec trois points de retard sur le Borussia Dortmund et deux d’avance sur le duo Newcastle-AC Milan, Paris était assuré de passer une belle soirée en s’imposant au Signal Iduna Park puisqu’une victoire lui garantissait la première place. En revanche, tout autre résultat rendait les Rouge et Bleu dépendants du match Newcastle-AC Milan pour espérer se qualifier. En clair, s’ils faisaient match nul, il ne fallait pas que les Magpies gagnent. Et en cas de défaite en Allemagne, Toons et Rossoneri devaient se neutraliser.

Sans trop de surprise, les Parisiens ont donc débuté la rencontre avec un bloc haut. Mais en face, le BVB était bien déterminé à éliminer le PSG de la compétition. Agressifs envers les Rouge et Bleu dans les médias, les Marsupiaux l’ont également été sur le terrain en jouant sur leur point fort : la vitesse. Les partenaires de Marco Reus sont d’ailleurs souvent passés sur le côté gauche de la défense francilienne, obligeant Bradley Barcola à venir prêter main-forte à Lucas Hernandez. En vain, le BVB parvenant très facilement aux abords de la surface adverse. Résultat : Reus (10e) et Wolf (13e) ont créé les premiers gros dangers devant le but de Gianluigi Donnarumma. Dominé en termes de possession de balle, Paris aurait pourtant dû prendre les devants.

Le PSG a énormément vendangé

Après une belle frappe de Vitinha repoussée par Kobel (12e) et un gros raté de Kang-in Lee (16e), les champions de France se sont procuré plusieurs énormes occasions en or. À commencer par Kylian Mbappé. Le Bondynois avait réussi à éliminer le portier adverse et pensait marquer dans le but. C’était sans compter sur un sauvetage miraculeux de Süle (17e). Sur le corner suivant Milan Skriniar a vu sa tentative être repoussée (18e) et deux minutes plus tard, le poteau gauche de Kobel frustrait la frappe enroulée de Barcola (20e). Une incroyable série de ratés à laquelle a participé Randal Kolo Muani. Lancé en profondeur, l’ancien Nantais a résisté aux défenseurs et pensait battre Kobel d’un extérieur du pied droit, mais ça filait juste à côté (24e). Vendanger autant en Ligue des Champions, ça n’est pas permis et sans un gros arrêt de Donnarumma sur une frappe de Reus (26e) et une tête rasante d’Hummels (45e), Paris aurait pu être mené à la pause.

Au retour des vestiaires, les choses ont empiré. Sans doute au courant de l’ouverture du score de Newcastle face à Milan en première période (ce qui éliminait virtuellement le PSG), les Parisiens ont coulé en encaissant le premier but du match. Sur une énième tentative de relance courte proche de son but au lieu de dégager le ballon très loin, Paris s’est fait punir. Sur une perte de balle d’Achraf Hakimi, Füllkrug a parfaitement servi Adeyemi pour le 1-0 (52e). À cet instant, le PSG était plus que jamais condamné à la Ligue Europa. Le scénario catastrophe n’a cependant duré que sept minutes. Le temps pour Warren Zaïre-Emery d’égaliser sur un centre de Mbappé (56e) et à l’AC Milan d’en faire de même à St James’ Park avec Pulisic (59e). Paris retrouvait sa deuxième place. Une joie qui a toutefois failli être de courte durée si Donnarumma n’avait pas sorti un nouvel arrêt décisif, cette fois face à Malen (62e). Une ambiance irrespirable dans laquelle les Franciliens ont cru réaliser l’exploit lorsque Mbappé est venu crucifier Kobel sur un caviar d’Hakimi. Malheureusement pour le Bondynois, il était hors-jeu (76e). Les Parisiens sont alors passés par toutes les émotions. Après cette fausse joie, ils ont vu Rafa Leão trouver le poteau à Newcastle, avant le but de la délivrance de Chukwueze (84e). Avec ce deuxième but milanais, Paris assurait sa qualification (à la différence de but particulière avec les Rossneri) et devait simplement éviter de perdre face au BVB. Et à ce moment du match, les Rouge et Bleu n’ont clairement pas cherché à arracher la première place du groupe au BVB, malgré les dangers annoncés au tirage des huitièmes (Real madrid, Manchester City, Bayern Munich, FC Barcelone, Atlético entre autres). Après une phase de poules compliquée, Paris s’est contenté de ce match nul synonyme de deuxième place. Et tout le monde était content.

