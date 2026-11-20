Le Bayern Munich a concédé un match nul surprenant face à Cologne, ce vendredi soir, à l’Allianz Arena. Pour son retour sur le banc après près d’un mois d’absence en raison d’une méningite, Vincent Kompany espérait certainement une meilleure soirée. Le technicien belge, apparu avec le bras gauche en écharpe, a rapidement vu ses plans contrariés par les blessures de Kane, sorti dès la 20e minute, puis de Olise, remplacé à la pause et aperçu en béquilles à la sortie du stade.

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Sur le terrain, les visiteurs ont même ouvert le score dès la 12e minute grâce à Moore, parfaitement servi par une talonnade de El Mala. Brown a finalement égalisé pour les Bavarois à la 37e minute d’une belle frappe du gauche, sans parvenir à masquer les difficultés de son équipe. Malgré le retour de Jamal Musiala et les premières minutes du jeune Français Noah Codjo-Evora, le Bayern Munich reste sous la pression du Borussia Dortmund.