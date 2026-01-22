Ligue Europa : Lille chute à Vigo et jouera son avenir européen contre Fribourg, Nice sauve l’honneur

Après la victoire de l’OL, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, la soirée de Ligue Europa se poursuivait, ce jeudi soir, avec neuf rencontres programmées à 21h. Parmi elles ? Deux écuries françaises avec le LOSC et l’OGC Nice. En déplacement sur la pelouse de Vigo, les Dogues, 20es au coup d’envoi, ont vécu un début de match très compliqué. Alignés en 4-4-1-1 avec Olivier Giroud en pointe, les hommes de Bruno Genesio manquaient totalement leur entame à Balaidos. Menés au bout de trente secondes après une grossière erreur d’Alexsandro profitant à Swedberg (1-0, 1er), les Nordistes perdaient ensuite Bentaleb sur blessure (9e).

Le LOSC se saborde

Si Iglesias passait tout proche du break avant de voir son but refusé (19e), le LOSC profitait ensuite d’une grosse semelle de Sotelo pour évoluer en supériorité numérique (29e). Malgré ce coup du sort, les Lillois n’en profitaient pas et les débats devenaient de plus en plus hachés. Au retour des vestiaires, Fernandez-Pardo et Santos faisaient leur apparition mais le tableau d’affichage n’évoluait guère. A l’heure de jeu, Giroud tentait bien de réveiller les siens mais butait sur Radu (60e). Et ce qui devait arriver arriva… Sur un corner tiré par Roman, Starfelt coupait la trajectoire et trompait Özer avec l’aide du poteau (2-0, 69e). Si Giroud redonnait un peu d’espoir au LOSC en fin de match d’une reprise en première intention (2-1, 87e), les Lillois rendaient finalement les armes (1-2).

De son côté, l’OGC Nice - d’ores et déjà hors course dans cette compétition - avait l’occasion de sauver l’honneur face aux Néerlandais des Go Ahead Eagles. Bousculés dans les premiers instants (3e, 4e), les Niçois profitaient finalement d’une erreur de l’adversaire pour ouvrir le score. Après un ballon perdu par la défense batave, Louchet trouvait Vanhoutte en retrait qui marquait du droit (1-0, 10e). Devant au score, le Gym ne rassurait pas pour autant, à l’instar de cette double énorme occasion où Kramer trouvait le poteau avant de voir Bah repousser la frappe de Linthorst sur sa ligne (30e). Sous pression, Nice allait finalement profiter d’une nouvelle bévue défensive.

Nice s’impose enfin

Sur une relance approximative de Linthorst et Sivertsen, Gouveia surgissait avant d’armer une frappe splendide pour faire le break (2-0, 41e). En ballottage favorable pour s’offrir une première victoire en C3, Nice confirmait après la pause. Sur une énième relance hasardeuse, Kevin Carlos trouvait la barre (50e) avant que Gouveia, d’une tête plongeante, ne s’offre un doublé pour sceller le succès des Aiglons (3-0, 59e). Dans la dernière demi-heure, le Gym conservait son avantage malgré la réduction du score de Stokkers (3-1, 68e) et signait une première victoire dans cette campagne européenne, qui restera malgré tout un véritable fiasco. Dans les autres oppositions du soir, Nottingham Forest s’est incliné (0-1) sur la pelouse de Braga, tout comme Stuttgart du côté de Rome (0-2).

Opposé au FCSB, le Dinamo Zagreb a empoché les trois points (4-1) alors que Ferencvaros a été accroché par le Panathinaïkos (1-1). Pour le reste, Salzbourg a imposé sa loi contre Bâle (3-1). Tombeurs de Ludogorets Razgrad (1-0), les Glasgow Rangers ont glané leur première victoire. A noter, enfin, la victoire (2-0) du Racing Genk sur la pelouse d’Utrecht. Au classement, l’OL est leader devant Aston Villa et Fribourg. Le LOSC pointe au 21e rang et jouera son avenir européen lors de la dernière journée. Avec son premier succès, l’OGC Nice remonte à la 33e place.

Tous les résultats de 21h

AS Rome 2-0 VfB Stuttgart : Pisilli (40e, 90+3e)

Braga 1-0 Nottingham Forest : Yates (54e, csc)

Celta de Vigo 2-1 Lille : Swedberg (1er) et Starfelt (69e) / Giroud (87e)

Dinamo Zagreb 4-1 FCSB : Bakrar (7e), Beljo (11e, 71e) et Kulenovic (90+3e) / Birligea (42e)

Ferencvaros 1-1 Panathinaïkos : Bamidele (62e, sp) / Zaroury (86e)

Glasgow Rangers 1-0 Ludogorets Razgrad : Diomandé (33e)

RB Salzbourg 3-1 FC Bâle : Alajbegovic (4e, 13e) et Krätzig (35e) / Agbonifo (56e)

Nice 3-1 Go Ahead Eagles : Vanhoutte (10e), Gouveia (41e, 59e) / Stokkers (68e)

FC Utrecht 0-2 Racing Genk : El Ouahdi (54e) et Heymans (83e)