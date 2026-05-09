Un directeur sportif pisté par l’OM proche de l’Atalanta

Alors que l’OM avance sur la piste menant à Grégory Lorenzi, en provenance de Brest, un autre directeur sportif suivi ces derniers mois par le club marseillais se rapproche sérieusement de l’Atalanta. Selon plusieurs médias italiens dont le Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli aurait trouvé un accord avec le club de Bergame pour prendre les commandes du secteur sportif à l’issue de la saison.

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Libre depuis son départ de la Juventus, l’ancien artisan du titre de Naples en 2023 devrait succéder à Tony D’Amico, annoncé sur le départ et pressenti vers Milan ou Rome. À Bergame, Giuntoli aura notamment pour mission de choisir le futur entraîneur, Raffaele Palladino ne semblant pas assuré d’être confirmé malgré son envie de poursuivre l’aventure avec l’Atalanta.