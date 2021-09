Argentine : Lionel Messi laisse éclater son bonheur

La suite après cette publicité

«Enfin des vacances heureuses du premier jusqu'au dernier jour !» Au micro d'ESPN en Argentine, Lionel Messi (34 ans) a expliqué que le succès de l'Argentine en Copa América cet été avait changé beaucoup de choses pour lui. «J'ai la tranquillité d'avoir exaucé le rêve qui s'est tant de fois refusé à moi», a-t-il raconté. «Tout ce que j'ai gagné a été important et beau, mais ce titre a été le plus difficile parce que je suis passé par beaucoup de choses... J'ai pris coup après coup. On nous traitait de ratés», a-t-il souligné, encore profondément marqué par cette victoire.

«Je ne comprenais pas très bien ce qui était en train de se passer. Tout s'est passé comme dans un rêve, c'était un moment spectaculaire. Je prends encore plus de plaisir quand je vois les images de ce moment-là. Je ne pouvais pas croire qu'on avait enfin réussi», a-t-il confié, fier de son groupe. «On a été très fort, on a traversé beaucoup de difficultés et plus rien d'autre ne comptait. Le groupe avait un objectif très clair et nous n'avons pas dévié de cela. Nous avons su jouer, parfois bien, parfois moins bien. Dans ce genre de tournois, seul le résultat compte, il ne faut pas prendre de buts», a-t-il indiqué.

Un joueur nouveau

La Pulga en est d'ailleurs sûre, ce n'est que le début. «Au fil du temps, je suis sûr que notre jeu sera plus fluide et que nous allons continuer à grandir et progresser et quand tu gagnes, tu te libères. C'est un point d'inflexion : nous devons profiter de cet élan pour continuer à progresser collectivement et dans le jeu», a-t-il salué, remerciant Lionel Scaloni, un membre du groupe à part entière. «Il a repris la sélection à un moment compliqué et il a su nous donner de la confiance», a-t-il confié.

Aujourd'hui, le n° 30 du Paris SG se sent un joueur purement accompli. «J'ai énormément grandi comme joueur, j'ai essayé d'assimiler et d'apporter d'autres choses à mon jeu. Aujourd'hui, je recule un peu plus derrière, j'essaie de ne pas me contenter de jouer dans le dernier tiers du terrain. Je cherche à être davantage passeur, de maîtriser le rythme et le tempo du match. Je n'ai plus l'accélération d'antan, mais j'arrive encore à créer du danger», a-t-il apprécié. Mauricio Pochettino et le PSG peuvent se frotter les mains !