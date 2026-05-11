Mamadou Sangaré remporte le prix Marc-Vivien Foé

Ecarté des trophées UNFP 2026, Mamadou Sangaré a pris une éclatante revanche ce lundi en remportant le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le milieu de terrain du RC Lens a dominé les suffrages avec 313 points, devançant largement les Sénégalais Lamine Camara et Moussa Niakhaté. Cette consécration marque l’histoire du prix, puisque le joueur de 24 ans devient le tout premier Malien à inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse distinction remise par RFI et France 24. Pour rappel, Sangaré compile 3 buts et 4 passes décisives en 28 matches cette saison dans l’élite.

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Interrogé en marge d’un entraînement, le milieu de terrain des Sang et Or a tenu à partager ce succès avec ses partenaires : «je suis content d’avoir gagné ce trophée. J’ai fait une bonne saison. Ça a été plus facile grâce à mes coéquipiers qui m’ont soutenu dès le premier jour», a-t-il confié avec humilité. Pour lui, ce titre est l’aboutissement d’un investissement total tout au long de l’année : «c’est donc une grande fierté pour moi de décrocher ce prix après tout le travail que j’ai accompli cette saison.»