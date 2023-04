PSG - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue 1 est de retour ce dimanche après cette trêve internationale. Et ce dimanche soir le PSG tentera de s’envoler en tête du championnat avec une rencontre face à l’OL. Les Parisiens peuvent prendre 9 points d’avance sur leur dauphin Lens ce qui assurerait quasi définitivement le titre de Champion à moins de 10 journées de la fin. De leur côté les Lyonnais, qui ont sans doute en tête la demi-finale de Coupe de France dans 3 jours face à Nantes, doivent faire bonne figure et sauver les meubles en championnat.

Car la troupe de Laurent Blanc pointe à une très décevante 10e place au classement. L’OL reste d’ailleurs sur 3 matches nuls et n’a plus gagné depuis un déplacement à Angers en février dernier. Le technicien français doit donc montrer beaucoup mieux pour inspirer son équipe avant le match décisif en Coupe qui pourrait potentiellement offrir un titre et une Coupe d’Europe à l’OL en fin de saison.

Retour au classique pour le PSG

Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait pouvoir s’appuyer sur une équipe plus cohérente que lors des derniers matches. Dans un 5-3-2, Donnarumma débutera dans les cages avec devant lui une charnière composée de Marquinhos, de retour, Danilo et Bitshiabu. Le Marocain Hakimi sera dans le couloir droit alors que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Au milieu, on pourrait retrouver Verratti, Vitinha et… Renato Sanches. Le Portugais qui revient de blessure serait préféré à Ruiz où Zaire-Emery. Enfin sans surprise, Messi et Mbappé occuperont l’attaque.

Du côté de l’OL, on partirait sur un 4-2-3-1 classique avec le retour d’Anthony Lopes dans les buts. Sans Gusto, c’est Kumbedi qui occupera le couloir droit de la défense avec une charnière Lovren-Lukeba et Tagliafico à gauche. Lepenant, Mendes et Caqueret seraient alignés au milieu alors que Cherki et Barcola épauleraient Lacazette en attaque.

