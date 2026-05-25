PSG : la Ville de Paris sort du silence avant la finale de la Ligue des Champions

À cinq jours de la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, prévue le 30 mai à Budapest, la Ville de Paris, le club parisien et la Préfecture de police ont publié un communiqué commun pour appeler au calme et encadrer cet événement présenté comme « un temps fort pour Paris, les habitants de l’agglomération parisienne et la France entière ». Alors que les inquiétudes autour de possibles débordements grandissent depuis plusieurs jours, les autorités assurent travailler « en étroite collaboration à l’organisation de cette fin de journée exceptionnelle » afin de permettre « au plus grand nombre de vivre pleinement cette finale dans les meilleures conditions, dans un esprit de responsabilité, de convivialité et de respect de chacun ». Dans ce cadre, la capitale se mettra aux couleurs du PSG : la Tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu dès le 29 mai, tandis que 150 panneaux lumineux diffuseront des messages de soutien envoyés par les supporters via le site de la Ville. Le soir du match, la Tour Eiffel scintillera également à 17h45, au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse de la Puskás Aréna.

La suite après cette publicité

Le communiqué détaille également un important dispositif sécuritaire, dans un contexte marqué par les violences observées lors des précédentes célébrations du PSG et les craintes de tensions avec les supporters anglais. La Préfecture de police annonce ainsi « un important dispositif de sécurisation, à Paris et en petite couronne, afin de prévenir tout débordement et exaction », avec des mesures renforcées dans les transports et les lieux de rassemblement habituels. Des restrictions de circulation et « d’interdiction de transport d’objets dangereux » seront aussi mises en place. En parallèle, le Parc des Princes accueillera une retransmission géante de la finale devant 48 000 personnes, dans « l’atmosphère des grandes soirées européennes », avec notamment 500 enfants de clubs de football parisiens invités pour l’occasion. La Ville promet également un renforcement exceptionnel du nettoyage et des équipes de sécurité tout au long du week-end. Les autorités concluent leur prise de parole par un appel solennel au civisme : « il appartient à tous que le sport reste une fête », invitant les supporters à « adopter des comportements responsables », à privilégier les transports en commun et à respecter les consignes des forces de l’ordre.