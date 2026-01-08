Menu Rechercher
Commenter 9
Trophée des Champions

OM : Roberto De Zerbi s’agenouille devant le PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Rivaux sur le terrain, Parisiens et Marseillais ont échangé les amabilités à l’issue du Trophée des Champions remporté par les Franciliens (2-2, 4 tab 1). Les Rouge et Bleu ont reconnu la supériorité des Phocéens, tandis que Luis Enrique a encensé Roberto De Zerbi. De son côté, l’Italien a répondu à l’Espagnol, avant d’avouer que le PSG était la meilleure équipe d’Europe du moment.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, ils ont mieux joué que le match qu’on a gagné au Vélodrome. Ce sont les plus forts d’Europe, ils le démontrent avec les titres, mais la qualité du jeu qu’ils ont. C’est un modèle pour tous, mais aujourd’hui, mon équipe a bien fait les choses», a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier