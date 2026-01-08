OM : Roberto De Zerbi s’agenouille devant le PSG

Rivaux sur le terrain, Parisiens et Marseillais ont échangé les amabilités à l’issue du Trophée des Champions remporté par les Franciliens (2-2, 4 tab 1). Les Rouge et Bleu ont reconnu la supériorité des Phocéens, tandis que Luis Enrique a encensé Roberto De Zerbi. De son côté, l’Italien a répondu à l’Espagnol, avant d’avouer que le PSG était la meilleure équipe d’Europe du moment.

«Aujourd’hui, ils ont mieux joué que le match qu’on a gagné au Vélodrome. Ce sont les plus forts d’Europe, ils le démontrent avec les titres, mais la qualité du jeu qu’ils ont. C’est un modèle pour tous, mais aujourd’hui, mon équipe a bien fait les choses», a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.