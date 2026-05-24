Ligue des Champions : Aston Villa a rendu un énorme service à l’OL !

Malgré l’élimination cruelle en huitièmes de finale de la Ligue Europa cette saison, l’Olympique Lyonnais a réalisé un exercice de haut vol en Ligue 1. Longtemps au coude-à-coude pour le podium, les Gones ont malheureusement raté une belle occasion lors de la dernière journée de championnat en subissant une lourde déroute face à Lens à domicile (0-4). Cette contre-performance les a fait stagner à la 4e place, leur faisant rater de peu le ticket direct pour la phase de ligue de la Ligue des Champions.

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Pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club rhodanien doit désormais surmonter des phases de qualifications, composées du 3e tour préliminaire et des barrages. Mais voilà, malgré leur saison terminée, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient une carte dans leur manche. Un chemin semé d’embûches qui pouvait s’alléger pour l’OL, qui devait espérer un sacre en finale de la Ligue Europa et un top 4 en Premier League. Un scénario miracle qui s’est réalisé cette semaine.

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L’OL est tête de série numéro 1 pour les qualifications à la prochaine Ligue des Champions !

Ainsi, le sacre des Anglais propulse le Sporting Portugal directement en phase de ligue et change totalement la donne pour Lyon. Grâce à l’effet domino des coefficients UEFA, l’OL récupère le statut de tête de série n°1 pour ce 3e tour préliminaire, devenant l’équipe la mieux classée à ce stade. Un immense soulagement qui permet aux Lyonnais d’éviter les plus gros morceaux et d’hériter d’adversaires bien plus abordables sur le papier, comme l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue, Sturm Graz, Hearts ou le deuxième du championnat polonais.

Ce coup de pouce du destin offre un avantage considérable qui s’étire même jusqu’aux barrages, puisqu’en cas de qualification, l’OL est assuré d’éviter un piège redoutable comme Bodø/Glimt, qui devient la deuxième tête de série d’éventuels barrages. Si ce statut de tête de série maximise grandement les chances de revoir la Ligue des Champions au Groupama Stadium, il faudra tout de même faire le boulot sur le terrain et ne sous-estimer personne pour valider ce billet tant convoité.