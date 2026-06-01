Amical : la Turquie étrille la Macédoine du Nord

La Turquie a facilement battu la Macédoine du Nord (4-0) pour son premier match amical de préparation en vue de la Coupe du Monde, ce lundi soir. Sans Kenan Yidiz, encore blessé, et avec Arda Güler sur le banc au coup d’envoi, les Turques ont rapidement pris les devants grâce à Orkun Kökcü (2e), avant de faire le break sur un but de Can Uzun (16e).

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En seconde période, le joueur de Porto - Deniz Gül - trouvait également le chemin des filets (53e). Baris Yilmaz a ensuite inscrit le quatrième but des Turcs, peu de temps après son entrée en jeu (70e). Les joueurs de Vincenzo Montella disputeront une deuxième rencontre amicale face au Venezuela, dimanche, avant de débuter leur Mondial. Versés dans la poule D, les Turcs affronteront l’Australie, le Paraguay et les États-Unis, pays hôte de la compétition.