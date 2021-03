Chelsea : des grands clubs surveillent Christian Pulisic

Pas encore titularisé à une seule reprise par Thomas Tuchel et seulement auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 25 matches de Premier League, l'ailier américain Christian Pulisic vit une saison compliquée. Le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 va devoir se battre pour inverser la donne et certains clubs sont déjà en train de prendre la température comme le révèle le Daily Mail.

Ainsi, Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich auraient tous un œil sur sa situation. Si on est actuellement au stade de l'intérêt seulement, l'évolution de la situation pour Christian Pulisic pourrait faire bouger ou non ces trois clubs.